Трамп пообещал России «маленький сюрприз»

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит законопроект Линдси Грэма об антироссийских санкциях, а потом устроит России «маленький сюрприз».

«Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю»,— ответил Трамп на вопрос журналистов, хочет ли он принятия Конгрессом законопроекта по антироссийским санкциям, и готов ли будет его подписать. «Я очень решительно это рассматриваю»,— добавил он.

Подробнее об этих мерах он отказался говорить. «Ну, я бы не стал вам говорить. Разве мы не хотим устроить маленький сюрприз?» — приводит РБК слова Трампа.

Сенатор Грэм внес антироссийский законопроект в апреле 2025 года. Его суть он объяснял так: «Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина 500%».