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Мишустин заявил о продолжении работы над самолетом «Байкал»

Источник:
ТАСС
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Россия продолжает работу над самолетом «Байкал», предназначенным для местных авиалиний, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

«Продолжается работа над "Байкалом" для местных линий. Реализуются и другие востребованные проекты, в том числе по созданию вертолетной техники», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на «Иннопроме».

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест.

Крейсерская скорость самолета — до 300 километров в час, максимальная дальность полета — 3 тысячи километров (с полезной нагрузкой 2 тонны — 1,5 тысячи километров).

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Топ комментариев

mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

Uynachalnica

Можно и в городах повырубить. а то на машины падают. Кустарников и травы достаточно.

saigak

Щас бы в 76 лет рок концерты давать))Он оказывается, относительно недавно, еще и альбом выпускал.Мощный...

Maniac.

Очередной балабол своим враньём у же с ВРИО начал заниматься. Клоун, не иначе.