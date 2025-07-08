Мишустин заявил о продолжении работы над самолетом «Байкал»

Россия продолжает работу над самолетом «Байкал», предназначенным для местных авиалиний, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

«Продолжается работа над "Байкалом" для местных линий. Реализуются и другие востребованные проекты, в том числе по созданию вертолетной техники», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на «Иннопроме».

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест.

Крейсерская скорость самолета — до 300 километров в час, максимальная дальность полета — 3 тысячи километров (с полезной нагрузкой 2 тонны — 1,5 тысячи километров).

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