Охлаждает ли вентилятор на самом деле 

Вентилятор не способен понижать температуру воздуха в помещении, но может «снимать» лишнее тепло с поверхности тела человека и тем самым приносить ощущение прохлады.

Вентилятор это не синоним кондиционеру, даже самый современный. Кондиционер физически охлаждает воздух. Он работает по принципу холодильника: теплый воздух замещается холодным в процессе испарения и конденсации холодильного агента.

Иными словами, кондиционер, как холодильник, переносит тепло из одного места в другое. Холодильник — из камеры за заднюю стенку, а кондиционер — из помещения на улицу.

Вентилятор лишь перемешивает воздух. Единственное воздействие на температуру — это ее выравнивание в комнате. По такой схеме действует система воздушного охлаждения в двигателях внутреннего сгорания. Поток воздуха отнимает тепло у горячих элементов мотора и переносит его в окружающую среду.

Но эффект бытовых вентиляторов ниже. Разница температур у мотора и окружающей среды высока, поэтому система воздушного охлаждения двигателей гораздо эффективней.

Когда вентилятор полезен

Однако вентилятора может быть достаточно, чтобы не мучаться от бессонницы из-за жары. Он увеличивает эффективность естественной системы охлаждения человека.

Дело в том, что человеческий организм реагирует на жару повышенным потоотделением. Когда влага испаряется с поверхности кожи, она уносит с собой лишнее тепло.

Поток воздуха от вентилятора ускоряет испарение пота. Он сдувает теплый и влажный слой воздуха около тела, заменяя его сухим, который начинает быстрее впитывать влагу, тем самым охлаждая кожу.

Но в экстремальную жару вентилятор с задачей охлаждения не справится. И даже наоборот. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует включать вентилятор при температуре выше 35 градусов Цельсия. В таком случае эффект будет обратным: он станет нагревать организм.

Есть и еще условие. В помещении должен быть сухой воздух. При высокой влажности (от 50-60%) окружающая среда просто перестанет впитывать влагу с поверхности кожи и вентилятор, по сути, будет просто гонять теплый воздух по комнате.