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«Русские витязи» показали удивительной красоты видео

Источник:
Sibnet.ru
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Российская авиационная группа «Русские витязи» показала эффектное видео группового пилотажа.

На кадрах четыре истребителя Су-35С выполняют фигуру высшего пилотажа «роспуск». Этом маневр снимает поворотная панорамная камера, укрепленная на одном из самолетов.

«Русские витязи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Создана 5 апреля 1991 года. Обладатель многочисленных мировых рекордов.

В отличие от большинства других пилотажных групп мира, летающих на облегченных учебно-боевых самолетах, «Русские витязи» используют тяжелые боевые истребители.

«Русские витязи» эксплуатируют два типа истребителей — Су-30СМ и Су-35С. Это сверхманевренные многофункциональные машины.


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Оборона #Оружие #Армия #Видеоновости
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