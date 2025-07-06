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США модернизируют танки Abrams по российскому образцу

Источник:
Sibnet.ru
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M1A2 SEP V2
Танк M1A2 SEP V2
Фото: Gertrud Zach

Министерство обороны США усилит защиту танков Abrams по российскому образцу после их неудачного боевого применения в зоне специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Новая конфигурация Abrams должна включать спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы дополнительной пассивной защиты от атак сверху, в частности от FPV-дронов, говорится в сообщении госкорпорации, опубликованном в телеграм-канале.

«По сути, новые меры американского ВПК повторяют то, что российские танкостроители применяют уже давно. Спецпокрытие — это аналог нашей "Накидки", дополнительная защита от верхней полусферы — аналог нашего набора экранов, решеток и выносных конструкций наподобие "мангала"», — отметили в «Ростехе».

В пресс-службе отметили, что ранее США также «переняли концепцию динамической защиты — ту самую, которую критиковали в 80–90-х прошлого века, считая ее "несовременной"». «Говорили, что достаточно комбинированной брони. Но, как видим, ее оказалось недостаточно», — добавили в «Ростехе».

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Западные эксперты признают, что российские танки лучше аналогов адаптированы к современным условиям боя. Они оснащаются всеракурсной защитой от дронов и других средств поражения. Эта защита включает динамические элементы, дополнительные броневые экраны, сетки, средства РЭБ, средства маскировки и другие решения.

«Все это обеспечивает высокую живучесть отечественной техники. Зафиксированы неоднократные случаи, когда наши танки выдерживали множественные попадания, включая атаки с воздуха, и продолжали выполнять задачи», — заключили в «Ростехе».

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