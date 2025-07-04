НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирские ученые создали замену майонезу на бобах

Источник:
Sibnet.ru
295 0
Ложки с новыми соусами, создаными в НГТУ на основе сырья из бобовых растений
Образцы новых соусов из бобовых
Фото: © пресс-служба НГТУ

Ученые разработали линейку соусов на основе изолятов и гидролизатов бобового сырья, в частности, замену популярному в России майонезу, сообщила пресс-служба Новосибирского технического госуниверситета (НГТУ).

Бобовые заинтересовали ученых, поскольку они — богатый источник железа, фолатов и калия, а белок бобовых более полноценный, чем у злаковых, содержит весь комплекс незаменимых аминокислот, рассказала завкафедрой технологии и организации пищевых производств Лада Рождественская. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая рыба в шпротах на самом деле

На основе бобового сырья уже созданы десять эмульгированных соусов. «Уникальность данной разработки заключается в использовании растворов изолятов и гидролизатов в качестве эмульгаторов, что обеспечивает высокую долю растительного белка..., в то время как, например, в майонезе в качестве эмульгатора выступает яичный желток», — пояснила Рождественская.

Новые соусы могут значительно разнообразить рацион, обеспечивая организм человека растительным белком и поли- и мононенасыщенными жирными кислотами, которые играют важную роль в поддержании здоровья. В дальнейшем исследователи сосредоточатся на расширении ассортимента и оптимизации рецептур соусов. 

Еще по теме
Врач назвал предельную дозу и опасность колы
Омские ученые разработали «умные» сладости с белком и железом
Кальян оказался опасен как сигареты
Что такое индекс массы тела и как его рассчитать
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
Меркель указала на способ остановить конфликт на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
19
Турецкая газета обратила внимание на сбывшиеся предсказания Путина
19
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
19
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
17
ГОСТ к школьной форме впервые вводится с 1 июля