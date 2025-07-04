Новосибирские ученые создали замену майонезу на бобах

Ученые разработали линейку соусов на основе изолятов и гидролизатов бобового сырья, в частности, замену популярному в России майонезу, сообщила пресс-служба Новосибирского технического госуниверситета (НГТУ).

Бобовые заинтересовали ученых, поскольку они — богатый источник железа, фолатов и калия, а белок бобовых более полноценный, чем у злаковых, содержит весь комплекс незаменимых аминокислот, рассказала завкафедрой технологии и организации пищевых производств Лада Рождественская.

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На основе бобового сырья уже созданы десять эмульгированных соусов. «Уникальность данной разработки заключается в использовании растворов изолятов и гидролизатов в качестве эмульгаторов, что обеспечивает высокую долю растительного белка..., в то время как, например, в майонезе в качестве эмульгатора выступает яичный желток», — пояснила Рождественская.

Новые соусы могут значительно разнообразить рацион, обеспечивая организм человека растительным белком и поли- и мононенасыщенными жирными кислотами, которые играют важную роль в поддержании здоровья. В дальнейшем исследователи сосредоточатся на расширении ассортимента и оптимизации рецептур соусов.