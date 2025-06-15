НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Какая рыба в шпротах на самом деле

Источник:
Sibnet.ru
541 0
Шпроты
Фото: © Sibnet.ru

Шпроты — рыбные консервы, популярные на всем постсоветском пространстве. Маленькие золотистые рыбки в масле — неотъемлемая часть практически каждого праздничного застолья. Но что такое шпроты на самом деле — вид рыбы или способ приготовления?

В северных морях действительно существует рыба под названием шпрот. Ее второе наименование — балтийская килька. Она достигает 12 сантиметров в длину, питается планктоном, обладает приятным и деликатным вкусом.

Именно балтийский шпрот изначально использовали в конце XIX века в Латвии для создания знаменитых консервов — их первая партия была выпущена в Риге в 1890 году. Продукция на тот момент считалась редким деликатесом и поставлялась даже к царскому столу.

Массовый выпуск шпрот развернулся в Советском Союзе после 1955 года. При этом с развитием производства для изготовления популярных консервов стали коптить любую морскую рыбу. Главное требование — ее длина не должна была превышать 12 сантиметров.

Сейчас в шпротах можно найти салаку, молодую сельдь, каспийскую тюльку, кильку, хамсу. Однако «золотой стандарт» шпрот — балтийская килька, выловленная в зимний период: с ноября по март. В это время кишечник рыбки пуст (зимой планктона нет), она вкуснее и дольше хранится.

Таким образом, в настоящее время шпроты — это технология приготовления консервов из мелкой рыбы горячего копчения, залитой маслом. Однако для соответствия названию производителям нужно соблюдать ключевые правила: от цельных тушек до копчения и укладки в масле брюшками вверх.

Еще по теме
Какая страна была самой большой в истории
Почему гроза пахнет озоном
Когда заготавливать березовые веники для бани
Почему чешется укус комара
смотреть все
Жизнь #Интересно #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара
ЕС перевел Украине замороженные российские активы
Израиль внезапно атаковал Иран
МИД Узбекистана обеспокоился проверками мигрантов в России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Game Rock

Что-бы получать в России пенсию до нее еще нужно дожить.

klinok74

причем тут Россия ? ты же о кровожадности . Другую нацию не жалко? Тут один только вывод - Ты нацист...

Н. Рожнов 1983

Вот депутата в глубинку, и почтальонам там зарплата 16 тысяч, и это предел. И объясни, как выживать,...

GammiPluh

️«Нельзя иметь мнение без знания»Когда человек высказывает мнение не имея познаний по теме, то это эмоционально-чувственное...