Какая рыба в шпротах на самом деле

Шпроты — рыбные консервы, популярные на всем постсоветском пространстве. Маленькие золотистые рыбки в масле — неотъемлемая часть практически каждого праздничного застолья. Но что такое шпроты на самом деле — вид рыбы или способ приготовления?

В северных морях действительно существует рыба под названием шпрот. Ее второе наименование — балтийская килька. Она достигает 12 сантиметров в длину, питается планктоном, обладает приятным и деликатным вкусом.

Именно балтийский шпрот изначально использовали в конце XIX века в Латвии для создания знаменитых консервов — их первая партия была выпущена в Риге в 1890 году. Продукция на тот момент считалась редким деликатесом и поставлялась даже к царскому столу.

Массовый выпуск шпрот развернулся в Советском Союзе после 1955 года. При этом с развитием производства для изготовления популярных консервов стали коптить любую морскую рыбу. Главное требование — ее длина не должна была превышать 12 сантиметров.

Сейчас в шпротах можно найти салаку, молодую сельдь, каспийскую тюльку, кильку, хамсу. Однако «золотой стандарт» шпрот — балтийская килька, выловленная в зимний период: с ноября по март. В это время кишечник рыбки пуст (зимой планктона нет), она вкуснее и дольше хранится.

Таким образом, в настоящее время шпроты — это технология приготовления консервов из мелкой рыбы горячего копчения, залитой маслом. Однако для соответствия названию производителям нужно соблюдать ключевые правила: от цельных тушек до копчения и укладки в масле брюшками вверх.