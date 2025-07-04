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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Тувы рассказал о разбрасывании «отравленных шоколадок» на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал о разбрасывании «отравленных шоколадок» над позициями российских военных.

«Поговорили об общей обстановке в зоне проведения СВО, тактике врагов, которые используют все методы, вплоть до отравленных шоколадок. Бывали случаи, что сбрасывают батончики, думая, что бойцы примут это за паек от своих», — написал Ховалыг в телеграм-канале.

Глава Тувы встречался с несколькими участниками боевых действий на Украине

Около 10 тысяч жителей Тувы «принимают самое активное участие» в специальной военной операции, говорил осенью 2024 года президент России Владимир Путин.

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Оборона #Армия #Местная власть #Тува
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