Глава Тувы рассказал о разбрасывании «отравленных шоколадок» на СВО

Глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал о разбрасывании «отравленных шоколадок» над позициями российских военных.

«Поговорили об общей обстановке в зоне проведения СВО, тактике врагов, которые используют все методы, вплоть до отравленных шоколадок. Бывали случаи, что сбрасывают батончики, думая, что бойцы примут это за паек от своих», — написал Ховалыг в телеграм-канале.

Глава Тувы встречался с несколькими участниками боевых действий на Украине

Около 10 тысяч жителей Тувы «принимают самое активное участие» в специальной военной операции, говорил осенью 2024 года президент России Владимир Путин.