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Часть задержанных журналистов «Sputnik Азербайджан» вышли на свободу

Источник:
Sibnet.ru
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Суд в Баку выпустил из СИЗО пятерых журналистов «Sputnik Азербайджан», задержанных в ответ на аресты азербайджанцев в Екатеринбурге. Руководители редакции с гражданством России остались под стражей. 

Азербайджанские правоохранительные органы провели 30 июня обыск в редакции «Sputnik Азербайджан», входящего в медиахолдинг «Россия сегодня» и арестовала семерых сотрудников. Главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова обвинили в том, что они «агенты ФСБ».

Это произошло после задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры, двое из которых умерли во время следствия. Освобождению предшествовали переговоры представителей Генпрокуратур двух стран.

Пять сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпущены под подписку о невыезде, сообщил телеграм-канал входящий в ту же медиагруппу  «Sputnik Ближнее зарубежье» без ссылок на источник и «Коммерсантъ»

Картавых и Белоусов остались под арестом. С ними встретился российский консул. По его данным, они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально.

«Тревожит насилие, которое совершается по отношению к совершенно невиновным людям, потому что лишение свободы – это, конечно, насилие. Потому что им вменяют какие-то совершенно немыслимые, какие-то экономические преступления, там какое-то мошенничество и так далее», — сказал гендиректор Медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в интервью телеканалу !Россия 1!.

Он также отметил, что в нынешних условиях редакция «Sputnik Азербайджан» работать не может.

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