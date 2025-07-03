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Steam Deck обошла по выручке Xbox из-за СВО

Источник:
Коммерсант
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Портативная консоль Steam Deck
Фото: © market.yandex.ru

Портативная игровая консоль Steam Deck впервые обогнала Xbox по доле выручки на российском рынке. Эксперты связывают это с отправкой мобильных устройств в зону СВО, где их используют не только по прямому назначению.

По итогам продаж игровых консолей в РФ в первом квартале 2025 года доля портативки от Valve в деньгах составила 9% (+2% к первому кварталу 2024 года), в то время как Microsoft получила лишь 8% (-4%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере ритейла.

Рост спроса на Steam Deck, среди прочего, эксперты объясняют тем, что эти приставки отправляют в зону СВО, где бойцы используют их как по прямому назначению между выполнением боевых задач, так и для управления боевыми дронами и в других целях.

Осенью 2024 года в СМИ сообщали, что российские военные будут использовать Steam Deck в составе мобильного наблюдательного комплекса «Зритель».

Мобильный наблюдательный комплекс «Зритель»  представлен компанией RED в 2023 году на выставке «Интерполитех-2023». Он состоит из дисплея и блока управления установленным на штативе бинокуляром с расстояния до 300 метров. 

«С ее помощью по Wi-Fi на расстоянии 150 метров можно удаленно управлять тепловизором. В перспективе к системе наблюдения могут добавить еще пулемет или автоматический гранатомет», – писал телеграм-канал Mash без указания источников.

Мобильную консоль Steam Deck выпустила американская компания Valve 25 февраля 2022 года. В ноябре 2023-го была представлена модель с OLED-экраном на основе органических светодиодов. Консоль работает на собственной операционной системе и позволяет запускать ПК-версии игр из онлайн-сервиса Steam. Доступны версии на 512 гигабайт и на 1 терабайт.

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Игры #Техника #Оружие
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