Кроссовер XCITE продал тысячу авто и установил рекорд

Кроссоверы бренда XCITE, выпускаемые в Санкт-Петербурге, в июне установили рекорд по продажам автомобилей, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Наибольшей популярностью у покупателей пользовался среднеразмерный семейный кроссовер X-Cross 7, за месяц продано 1307 автомобилей. Флагманский полноразмерный кроссовер X-Cross 8 купили 311 человек.

Компания «Автозавод Санкт-Петербург» (партнер АвтоВАЗа) создала бренд XCITE в 2024 году. Всего с момента старта продаж бренда XCITE на российском рынке реализовано 9523 автомобиля. Автомобили реализуются через дилерскую сеть Lada.

Под наименованием Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 из машинокомплектов производятся кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro соответственно. В марте 2025 года «Газета.ru» писала, что бренд закрывают, а дилеры распродают уже произведенные автомобили с огромными скидками.

Осенью 2025 года «Автозавод Санкт-Петербург» начнет новый совместный проект по выпуску автомобилей Lada Iskra. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 100 тысяч автомобилей в год.