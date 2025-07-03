Продажи игровых консолей в России в первом квартале 2025 года сократились на 20%, при этом Xbox по доле выручки уступила портативке Steam Deck, сообщают представители сферы ритейла.

По сравнению с первым кварталом 2024 года, спрос на приставки среди российских геймеров снизился на 20% до 38 тысяч проданных устройств, при этом в деньгах снижение составило 34%, до 6,7 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Традиционно самой продаваемой игровой консолью в РФ в начале 2025 года стала Sony PlayStation (с долей выручки 67%), при этом впервые второе место по выручке заняла не Xbox от Microsoft, а портативная консоль Steam Deck от Valve, увеличившая свою долю на 2%, до 9%, в то время как доля Xbox снизилась с 12% до 8% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Еще одна портативка – Nintendo Switch увеличила свою долю на 1%, до 6% рынка.

Общее падение спроса на игровые консоли опрошенные изданием эксперты объясняют высокой ключевой ставкой, невозможностью легально приобретать игры в официальных онлайн-магазинах, а также риском блокировки устройств со стороны производителей.

При этом повышенный спрос на отдельно взятую Steam Deck, по мнению гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, объясняется тем, что эти портативки часто приобретают бойцы СВО в качестве времяпрепровождения между выполнением боевых задач.