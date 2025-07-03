Количество новых моделей автомобилей на рынке России резко сократилось в первом полугодии 2025-го по сравнению с прошлым годом, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

С января по июнь на рынке было представлено около 20 новых моделей автомобилей, со ссылкой на эксперта пишет «За рулем». В 2024 году продавцы привезли в страну более 100 новинок уже к ноябрю.

По словам Целикова, в последние два года на фоне высоких продаж рынок активно пополнялся свежими моделями, но теперь из-за снижения активности покупателей импорт сокращается. В марте 2025 года спрос на автомобили примерно на 40% был ниже показателей марта 2024 года.

Спрос на различные марки отличается. В апреле «Коммерсантъ» сообщал, что из-за низкого интереса до десяти китайских марок могут уйти с российского рынка уже в текущем году.