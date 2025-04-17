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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Названы лучшие автомобили мира. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Организаторы премии World Car Awards в рамках Нью-Йоркского международного автосалона объявили список победителей в шести номинациях. Главный приз World Car of the Year достался Kia EV9.

В номинации «Лучший электрокар» победили Hyundai Casper Electric. В номинации «Люксовый автомобиль» победу одержал электрический Volvo EX90. Среди спорткаров победа досталась Porsche 911 Carrera GTS.

В номинации «Лучший городской авто» победу одержали BYD Seagull и его модификация Dolphin Mini. Отдельная номинация была посвящена лучшему дизайну — обладателем премии стал Volkswagen ID. Buzz.

Победителей World Car Awards выбирало жюри из 96 автомобильных журналистов из 30 стран, среди которых также был представитель России.

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Авто #Авторынок #Автопром
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