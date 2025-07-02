Ученые создали линейку «умных» сладостей и снеков, обогащенных питательными веществами благодаря сибирской водоросли, сообщила пресс-служба Омского технического госуниверситета.

«Мы создаем не просто сладости, а функциональные продукты, которые помогают восполнить дефицит нутриентов. Вместо аптечных витаминов можно перекусить полезной пастилой или маршмеллоу», — рассказала профессор ОмГТУ Елена Молибога.

Особенностью новых продуктов стало наличие в составе сибирского вида сине-зеленой водоросли спирулины, которая содержит 80% полностью усваиваемого белка. Продукт также содержит большое количество железа.

Профессор добавила, что спирулина культивируется только в лабораториях ОмГТУ и путем сублимации преобразуется до биологически активной добавки.

Ученые уже полностью разработали технологическую карту производства и методы внесения всех рецептурных компонентов.