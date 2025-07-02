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Маск ответил на угрозу Трампа о его депортации

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Фото: UK Government / CC BY 2.0

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на угрозу президента США Дональда Трампа о его возможной депортации на родину, в ЮАР.

Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что Маску, возможно, придется «свернуть лавочку и вернуться домой в Южную Африку».

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал Маск в X, ответив на видео со словами Трампа о его возможной депортации.

Конфликт между предпринимателем и президентом США разгорелся из-за законопроекта Трампа One Big Beautiful Bill Act («Один большой прекрасный билль»), увеличивающий потолок госдолга США на рекордные 5 триллионов долларов.

Маск назвал законопроект «безумным» и пригрозил создать новую политическую партию, если будет принят он будет принят Конгрессом.

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Политика #Мир
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