Президент США Дональд Трамп и самый богатый человек Илон Маск разругались в пух и прах. Хотя еще недавно они были ближайшими соратниками и обещали изменить мир. Что рассорило двух самых влиятельных людей на планете?

«Я очень разочарован в Илоне, я во многом ему помогал», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ответ Маска не заставил себя долго ждать. «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы — Сенат», — уколол миллиардер президента в соцсети X.

«Илон "выдохся", я попросил его уйти», — парировал президент США. «Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!» — добавил он.

Далее последовал удар «ниже пояса». Маск заявил, что президент США связан с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации элитной проституции с использованием несовершеннолетних.

«Время сбросить настоящую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Именно поэтому их до сих пор не обнародовали. Хорошего дня, Дональд Трамп», — заявил миллиардер.

Трамп пообещал ударить по бизнесу Маска. «Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — пригрозил президент США.

В итоге Маск перешел «красную линию». Он согласился с публикацией в соцсети Х, призывающей подвергнуть Трампа процедуре импичмента. «Да», — написал миллиардер в ответ на призыв одного из пользователей платформы «объявить Трампу импичмент и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом».

Как Маск стал трампистом

В 2024 году многие удивились, когда Маск поддержал кандидатуру Трампа на пост президента США. Ранее он голосовал за Демократическую партию и придерживался либеральных ценностей. А тут встал на сторону республиканцев, причем самого оголтелого из них.

Говорят, что к смене политических взглядов Маска подвигла личная трагедия. Его сын Ксавье произвел операцию по смене пола и порвал все связи с отцом. После этой истории миллиардер стал убежденным консерватором и пообещал уничтожить вирус вокизма — идеологи движения секс-меньшинств (ЛГБТ-сообщество признано в РФ экстремистским и запрещено).

Маск не просто поддержал Трампа на выборах, он стал фронтменом и кошельком его избирательной кампании. На президентскую гонку он потратил порядка 277 миллионов долларов. Эксперты считают, что миллиардер своим участием перетянул на сторону Трампа большой пласт молодежи и помог ему наладить связи с технологическими гигантами.

От любви до ненависти

В благодарность Трамп сделал Маска своим ближайшим помощником. Президент назначил Маска главой специально созданного под него департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE). И поставил две задачи — сокращение расходов и борьба с бюрократией.

Маск, наделенный огромными полномочиями, активно принялся за дело и тут же «наломал дров». Не имея опыта государственной службы, он бесцеремонно вторгался в деятельность федеральных ведомств, включая всесильный Пентагон. В итоге работа DOGE погрязла в судебных исках. Таким образом миллиардер нажил себе множество врагов в высших эшелонах власти США.

Маск с Трампом у Белого дома на фоне электропикапа Tesla Cybertruck Фото : The White House

И все бы ничего, если бы он не стал оспаривать решения самого президента. 28 мая Маск раскритиковал законопроект Трампа, реализующий его предвыборные обещания. Документ предполагает увеличение потолка госдолга, сокращение налогов и одновременно социальных расходов.

«Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», — сказал тогда Трамп.

29 мая Маск покинул пост главы DOGE, как и было оговорено заранее. Трамп вручил ему «золотой ключ» от Белого дома и выразил признательность за работу в правительстве. На пресс-конференции они наговорили друг другу много приятных слов.

Но 31 мая Маска понесло. Он вновь обрушился на трамповский закон. «Извините, я больше не могу терпеть», — написал миллиардер в X, назвав документ «отвратительной мерзостью». «Позор тем, кто проголосовал за него», — заявил он. Этот выпад Трамп пропустить уже не мог.

Во что это выльется

Эксперты гадали, как долго вместе продержаться два эксцентричных лидера. Один — самый богатый, другой — самый могущественный на Земле. Как выяснилось, не долго.

«Приятно, что в нашем непредсказуемом мире есть вещи, которые неизменны и прогнозируемы. То, что два ярко выраженных павлина-эгоцентрика долго вместе не протянут, было понятно с самого начала. Так и вышло. Есть незыблемые правила…», — констатировал профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.

Американист Роман Романов считает, что склока между Трампом и Маском «пока выглядит исключительно как обмен желчью без конкретных серьезных намерений». «Такого в практике Маска и Трампа было навалом», — добавил он. Тем более что публичный скандал может обернуться для одного — политическими, для другого — финансовыми потерями.

Издание Politico узнало, что уже готовится примирительный телефонный разговор между ними. «Оба вспыльчивые, но оба отходчивые. Много примеров, когда Трамп прощал своих "непримиримых" противников», — заключил Романов.