Кремль назвал задержания журналистов «эмоциональной» реакцией Баку

Кремль охарактеризовал задержания российских журналистов в Азербайджане как «чрезвычайно эмоциональная реакция» и выразил надежду на их освобождение в ближайшее время.

«Мы, конечно, очень внимательно относимся к информации о задержании наших журналистов. Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», — цитирует РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Баку задержали граждан России в редакции «Sputnik–Азербайджан». Это исполнительный директор местного филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Их обвинили в том, что они являются «агентами ФСБ». Кроме того, задержана журналистка видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова.

В Кремле считают, что это произошло из-за задержания в Екатеринбурге этнических азербайджанцев, двое из которых после этого умерли.

Азербайджанская сторона заявила, что их смерть наступила в результате множественных травм и посттравматического шока. Российская сторона утверждала, что причина одной из смертей – сердечная недостаточность, а о второй подробности не сообщались. Под стражей остаются шесть человек. Они — подозреваемые по уголовному делу об убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах.