Угольная промышленность в 2024 году стала единственной убыточной из крупных отраслей в России, и продолжает нести убытки в 2025 году, сообщил замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов. Укрепление рубля грозит еще больше усугубить ситуацию.

«В прошлом году... убытки составили 112 млрд рублей, кредиторская задолженность — 1,2 трлн рублей, а доля убыточных предприятий — 53%», — сказал Исламов в интервью ТАСС.

За первый квартал 2025 года доля убыточных предприятий в отрасли выросла до 62%, а убытки составили 79,9 млрд рублей. Правительство рассматривает возможность выделения адресной помощи 73 угледобывающим предприятиям на миллиарды рублей.

Замминистра назвал причины кризиса в отрасли: низкие мировые цены, удлинение логистических маршрутов и рост затрат на логистику, ограничение пропускной способности Восточного полигона. И главную — укрепление рубля, которое привело к падению стоимости угля в два раза с начала года.

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За пять месяцев 2025 года добыча угля в стране снизилась на 1 млн тонн, а экспорт незначительно вырос – на 0,5%. При этом Минэнерго РФ планирует, что отрасль сохранит в 2025 году добычу и экспорт угля на уровне прошлого, а в 2026 увеличит эти показатели.

Прогнозы экспертов, связанных с отраслью, не так оптимистичны. «Такой курс на укрепление рубля — удар на добивание угольной отрасли, которая и так находится в тяжелейшем состоянии. Угледобывающие предприятия и угольные регионы давно исчерпали свои резервы», — заявил в конце мая Андрей Панов, первый вице-губернатор Кузбасса — крупнейшего угольного региона. Тогда курс курс доллара был около 80 рублей доллар.