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Кузбасс просчитает создание майнинг‑ферм на угольных разрезах

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Кузбасса просчитают экономическую целесообразность строительства майнинговых ферм на территории угольных предприятий, сообщил губернатор региона Илья Середюк.

«Мы видим, что уголь мог бы участвовать в производстве того же биткойна или других цифровых валют», — сказал Середюк ТАСС.

По его словам, в течение месяца рассмотрят в экономическую целесообразность строительства электростанций. Стоимость получаемой электроэнергии должна быть оптимальной, чтобы окупить затраты по производству цифровой валюты.

При этом вырабатываемое на таких электростанциях тепло планируется использовать в интересах сельского хозяйства.

«Можно там рядом ставить теплицы. Проговаривали эту тему в правительстве Российской Федерации. Почему бы не сделать большой ботанический сад и не выращивать теплолюбивые растения», — отметил губернатор.

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Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
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