Два человека умерли после «азербайджанских» задержаний в Екатеринбурге

Два человека умерли после «азербайджанских» массовых задержаний по делу об убийствах в Екатеринбурге. Само дело глава СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства. А Азербайджан начал ответные задержания и объявил бойкот культурно-деловым связям.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.

По данным телеграм-канала «База», скончались задержанные братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Азербайджанские СМИ писали об избиении задержанных. Издание Oxu.Az опубликовало якобы фотографии гематом на телах Рамиля и Мухаммеда Сафаровых, которые проходят по делу как свидетели.

Уголовное дело расследуется по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

Следствие считает участников этнической преступной группы причастными к ряду убийств и покушений на убийства, совершенным в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Предположительный мотив — раздел сфер влияния в бизнесе.

Всего по делу задержаны шесть граждан России с азербайджанскими именами. Сафаров Мазахир Мохбалы оглы, Сафаров Акиф Мохбалы оглы и Сафаров Аяз Мохбалы оглы помещены судом под стражу. Гянджиеву Ахлиману Сатдара оглы, Лалаеву Шахину Мамедали оглы и Сафарову Бакиру Мехди оглы суд продлил срок задержания.

Реакция азербайджанской стороны

МИД Азербайджана заявил «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых. Ведомство назвало действия российских сотрудников правоохранительных органов «неприемлемым насилием», и призвало провести расследование.

Делегация депутатов из Национального собрания страны решила не участвовать в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. Все ближайшие концерты, фестивали, спектакли, выставки с участием россиян в Азербайджане отменены.

В Баку задержали граждан России в редакции «Sputnik–Азербайджан». Это исполнительный директор местного филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Их обвинили в том, что они являются «агентами ФСБ». В редакции Sputnik считают эти обвинения абсурдными. Кроме того, задержана журналистка видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова.

В ответ в МИД РФ вызвали посла Азербайджана Рахмана Мустафаева.

Мнение российских политиков

Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин утверждает, что недовольство происшедшим в Екатеринбурге – это только повод для Баку поругаться с Москвой. По его мнению, на самом деле никакого стратегического партнерства с Азербайджаном нет.

«Он не является членом ни Евразийского экономического сообщества, ни ОДКБ, но в силу комплиментов и сладких речей руководству Азербайджана какое-то время пытались доказать (даже несмотря на произошедшее в Нагорном Карабахе), что у нас с Азербайджаном все развивается прекрасно», — сказал Затулин в интервью Daily Storm.

Депутат считает, что в действиях Азербайджана видны двойные стандарты: «Поведение его руководства ни в какие рамки не вписывается. Ищущие мира на Кавказе не устраивают бесконечных парадов по случаю победы в Карабахе, не топчут чужие флаги, не объявляют все армянские монастыри албанскими...»

А мы, по мнению Затулина, закрываем на это глаза, думая, что нас не коснется. «Но уже коснулось и дальше будет касаться. Но со стороны России и дальше будут попытки наладить диалог», — заявил депутат.