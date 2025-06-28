НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Огненный шар пролетел над США. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
389 2

Огненный шар пролетел в небе над американскими штатами Джорджия и Южная Каролина, соответствующие кадры появились в соцсетях.

Представитель NASA Билл Кук уточнил, что шар впервые заметили на высоте примерно 80 километров над городом Оксфорд, штат Джорджия. Он двигался на юго-запад со скоростью свыше 48 тысяч километров в час, передает телеканал CBS News.

Позже объект взорвался на высоте порядка 43 километров над населенным пунктом Уэст-Форест в Джорджии, высвободив энергию, эквивалентную примерно 20 тоннам тротила, сообщила метеорологическая служба США.

После разрушения местные жители услышали грохот, который многие приняли за землетрясение. Фрагменты небесного тела разбросало на большом расстоянии, некоторые угодили в жилые дома, вызвав небольшие повреждения, в настоящее время ведется их изучение.

По оценкам астрономов, огненный шар представлял собой метеорит диаметром около метра и массой более тонны. Отмечается, что мощный выброс энергии от падения болида активировал геостационарные картографы молний на борту спутников GOES NOAA.

Тема: Человек и космос
Земля вошла в зону действия корональной дыры
Невозможный минерал нашли на астероиде Рюгу
Обнаружена «невозможная» планета‑гигант
Магнитная буря внезапно началась на Земле
смотреть все
ЧП #Происшествия #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинский язык уберут из школьной программы России
Путин подписал закон о национальном мессенджере
Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин поздравил сына Кадырова с женитьбой
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. ВИДЕО
Россия изменила границы в Балтийском море
Трамп высоко оценил слова Путина
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Путин подписал закон о национальном мессенджере
28
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
24
Путин раскрыл военные траты России
23
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
23
Украинский язык уберут из школьной программы России