Огненный шар пролетел над США. ВИДЕО

Огненный шар пролетел в небе над американскими штатами Джорджия и Южная Каролина, соответствующие кадры появились в соцсетях.

Представитель NASA Билл Кук уточнил, что шар впервые заметили на высоте примерно 80 километров над городом Оксфорд, штат Джорджия. Он двигался на юго-запад со скоростью свыше 48 тысяч километров в час, передает телеканал CBS News.

Позже объект взорвался на высоте порядка 43 километров над населенным пунктом Уэст-Форест в Джорджии, высвободив энергию, эквивалентную примерно 20 тоннам тротила, сообщила метеорологическая служба США.

После разрушения местные жители услышали грохот, который многие приняли за землетрясение. Фрагменты небесного тела разбросало на большом расстоянии, некоторые угодили в жилые дома, вызвав небольшие повреждения, в настоящее время ведется их изучение.

По оценкам астрономов, огненный шар представлял собой метеорит диаметром около метра и массой более тонны. Отмечается, что мощный выброс энергии от падения болида активировал геостационарные картографы молний на борту спутников GOES NOAA.