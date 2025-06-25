Мощи святой Матроны вызвали ажиотаж в Новосибирске

Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской пробыл в Новосибирске неделю, приложится к ним пришли тысячи горожан.

Мощи святой Матроны Московской находились в Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска с 19 по 24 июня. Во вторник, последний день пребывания ковчега, несмотря на дожди, вокруг храма собралась огромная очередь из желающих прикоснутся к святыне.

Многие верующие пришли в собор с цветами — это давний обычай, который соблюдается в каждом городе. По словам замминистра региональной политики Новосибирской области Игоря Атякшева, традиция связана с тем, что святая старица любила цветы при жизни.

«Матрона Московская — почитаемая православными святая, известная своей благочестивой жизнью и даром исцеления, который продолжает проявляться даже после ее ухода из жизни. Люди приходят к ней за помощью в трудных ситуациях: молятся о здоровье, поддержке в семейных делах, исцелении от заболеваний и избавлении от духовных недугов. Часто в молитвах просят о стабильности в жизни, о работе, а также о защите от бед и несчастий», — рассказал

Матрона Московская (урожденная Матрона Дмитриевна Никонова), согласно ее житию, родилась в крестьянской семье в 1881 году в селе Себино Тульской губернии. Она была слепой с рождения, а в 17 лет у нее отнялись ноги. В 1925 перебралась в Москву. днем принимала людей (до сорока человек в день), исцеляя их и давая советы, как поступать, а ночью молилась. Скончалась в 1952 году. Канонизирована в 1999 году.