Рогозин пригрозил отправить на фронт кавээнщиков за шутку

Экс-глава «Роскосмоса», член Совета Федерации Дмитрий Рогозин обиделся на шутку кавээнщиков и пригрозил отправить их на фронт.

Рогозин в телеграм-канале выложил видео с шуткой, которую он назвал «неудачной, несмешной и пошлой». Она была такой:

— Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.

— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!

— Это кто сказал?

— Это было в докторской Рогозина.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора», — написал Рогозин.

Шутка команды «Негоден» из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург) прозвучала в выпуске (Высшей лиги КВН на Первом канале 14 июня.