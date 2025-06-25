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Рогозин пригрозил отправить на фронт кавээнщиков за шутку

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава «Роскосмоса», член Совета Федерации Дмитрий Рогозин обиделся на шутку кавээнщиков и пригрозил отправить их на фронт.

Рогозин в телеграм-канале выложил видео с шуткой, которую он назвал «неудачной, несмешной и пошлой». Она была такой:

— Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.

— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!

— Это кто сказал?

— Это было в докторской Рогозина.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора», — написал Рогозин.

Шутка команды «Негоден» из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург) прозвучала в выпуске (Высшей лиги КВН на Первом канале 14 июня.

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Жизнь #Общество #Мир ТВ
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volmen

Когда слушаешь эту "феню" всегда испытываешь "испанский стыд". Так испохабить Великий Русский язык могли...

Shader23

Это не повышение демографии, а замещение коренного населения

Wolf Hound

А цены на ЖКХ снизить не хочет подписать указ?

physx

Потому что на натовских языках говорят не только натовские страны.