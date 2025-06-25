Рогозин пригрозил отправить на фронт кавээнщиков за шутку

Экс-глава «Роскосмоса», член Совета Федерации Дмитрий Рогозин обиделся на шутку кавээнщиков и пригрозил отправить их на фронт.
Рогозин в телеграм-канале выложил видео с шуткой, которую он назвал «неудачной, несмешной и пошлой». Она была такой:
— Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.
— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!
— Это кто сказал?
— Это было в докторской Рогозина.
«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора», — написал Рогозин.
Шутка команды «Негоден» из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург) прозвучала в выпуске (Высшей лиги КВН на Первом канале 14 июня.