Власти ответили возмущенной приездом Гогунского на День города омичке

Жительница Омска возмутилась, что власти пригласили на День города актера Виталия Гогунского, наделавшего шума скандальными высказываниями о женщинах. Министр культуры региона объяснил этот выбор.

«Уважаемый губернатор, а почему на День города приедет не маэстро, а Виталий Гогунский, артист, который на всю страну своим интервью оскорбил миллионы российских женщин. И именно он приезжает в Омск. Неужели не нашлось других талантливых певцов без шовинистических наклонностей?» — спросила жительница города Ольга Буць на странице губернатора Омской области Виталия Хоценка в соцсети «ВКонтакте».

На негодование женщины ответил министр культуры Омской области Юрий Трофимов. Он заявил, что «артисты все разные и нравятся разным людям».

«По отзывам прошлого года, выступление Виталия Евгеньевича Гогунского публике понравилось. Среди зрителей было много девушек и женщин, которые оставили положительные отзывы. Этим был обоснован выбор артиста и в этом году», — написал Трофимов.

Гогугнский наиболее известен по роли Кузи в сериале «Универ» и его продолжениях. Записывает песни и выступает с сольными концертами. В недавних интервью актер заявлял, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении» и что мужчины и женщины не равны.