Путин подписал закон о национальном мессенджере

Президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера, который объединит государственные сервисы и станет безопасной альтернативой иностранным приложениям, сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, созданием и запуском многофункционального сервиса обмена информацией займется организация, которую в ближайшее время определит правительство России. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановке на новые смартфоны.

Граждане смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID без необходимости предъявлять бумажные документы, в том числе при заселении в гостиницы или подтверждении возраста при покупке товаров.

Приложение также обеспечит взаимодействие участников образовательных отношений, а государственные и муниципальные органы получат возможность использовать платформу для общения с гражданами.

Будущую платформу интегрируют с системой «Госключ», что позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров.

Минцифры уточнило, что национальный сервис собираются развивать на базе мессенджера Max, разработанного компанией VK. Его бета-версию запустили в конце марта 2025 года.