НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин подписал закон о национальном мессенджере

Источник:
Sibnet.ru
377 1

Президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера, который объединит государственные сервисы и станет безопасной альтернативой иностранным приложениям, сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, созданием и запуском многофункционального сервиса обмена информацией займется организация, которую в ближайшее время определит правительство России. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановке на новые смартфоны.

Граждане смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID без необходимости предъявлять бумажные документы, в том числе при заселении в гостиницы или подтверждении возраста при покупке товаров.

Приложение также обеспечит взаимодействие участников образовательных отношений, а государственные и муниципальные органы получат возможность использовать платформу для общения с гражданами.

Будущую платформу интегрируют с системой «Госключ», что позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров.

Минцифры уточнило, что национальный сервис собираются развивать на базе мессенджера Max, разработанного компанией VK. Его бета-версию запустили в конце марта 2025 года.

Еще по теме
Рекламу и вывески на иностранных языках запретят
Лукашенко назвал Кузбасс жемчужиной Сибири
Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
смотреть все
Политика #Россия #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Макаревича приняли за пленного израильского пилота
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
Путин объявил всю Украину «российской»
Россия разбомбила крупнейший нефтяной завод Украины
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Путин объявил всю Украину «российской»
46
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
32
Путин предложил Украине признать итоги референдумов
24
Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры
23
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 