Украинский язык уберут из школьной программы России

Украинский язык исключат из федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП), говорится в проекте приказа Минпросвещения, размещенном на портале нормативных актов.

Украинский язык в рамках федеральных основных общеобразовательных программ перестанут изучать на всех ступенях — начального, основного и среднего общего образования, сказано в документе.

Это решение связано с изменениями геополитической обстановки, указывается в пояснительной записке к документу.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

При этом в пресс-службе Минпросвещения ТАСС уточнили, что изучение украинского языка может сохраниться в формате факультативов или внеурочных занятий.