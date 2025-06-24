НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Украинский язык уберут из школьной программы России

Источник:
Sibnet.ru
395 9

Украинский язык исключат из федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП), говорится в проекте приказа Минпросвещения, размещенном на портале нормативных актов.

Украинский язык в рамках федеральных основных общеобразовательных программ перестанут изучать на всех ступенях — начального, основного и среднего общего образования, сказано в документе.

Это решение связано с изменениями геополитической обстановки, указывается в пояснительной записке к документу.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

При этом в пресс-службе Минпросвещения ТАСС уточнили, что изучение украинского языка может сохраниться в формате факультативов или внеурочных занятий.

Еще по теме
Правительство задумалось о повышении стипендий студентам
«Госуслуги» начали принимать заявления на поступление в вузы
Кравцов сообщил, что школьники больше не хотят быть юристами
Назван самый популярный предмет ЕГЭ по выбору
смотреть все
Жизнь #Образование #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Макаревича приняли за пленного израильского пилота
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
Путин объявил всю Украину «российской»
Россия разбомбила крупнейший нефтяной завод Украины
Обсуждение (9)
Картина дня
Трамп анонсировал прекращение огня между Ираном и Израилем
Медведев ответил на выпад Трампа
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
Кузбасс просчитает создание майнинг‑ферм на угольных разрезах
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Путин объявил всю Украину «российской»
46
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
32
Путин предложил Украине признать итоги референдумов
28
Захарова обвинила Мелони в незнании международного права
24
Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры