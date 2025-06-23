НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко назвал Кузбасс жемчужиной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
328 4
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © телеграм-канал Ильи Середюка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Кемеровскую область жемчужиной Сибири на встрече с губернатором региона Ильей Середюком в понедельник.

«Если вы думаете, что Сибирь для нас — это что-то чужое, вы ошибаетесь. Там несколько тысяч белорусов живет. Кузбасс, как жемчужина Сибири, конечно, для нас близка», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Середюк также отметил это сравнение от Лукашенко в телеграм-канале. Он написал, что «Александр Григорьевич очень тепло вспоминал свой визит в Кузбасс в 1998 году».

Лукашенко и Середюк обсудили сотрудничество Белоруссии и Кузбасса в сферах образования, культуры, туризма, торгово-экономических отношений.

Еще по теме
Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин объявил всю Украину «российской»
Медведев пригрозил Киеву «чистой бомбой»
смотреть все
Политика #Россия #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Макаревича приняли за пленного израильского пилота
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
Путин объявил всю Украину «российской»
Россия разбомбила крупнейший нефтяной завод Украины
Обсуждение (4)
Картина дня
Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры
Трамп допустил свержение режима в Иране
Лукашенко назвал Кузбасс жемчужиной Сибири
Лев тяжело ранил директора парка «Тайган»
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

В ночь на 22 июня .. Адольф бы одобрил. Ждем ходов ирана. Есои уж хуситов штаты не смогли , то иран...

dimans1000

пьянь гоняет на водоёмах на лодках да гидроциклах прямо по головам купальщиков и всем пофиг

olegsbeglov

Нарушение техники безопасности. Был такой риск? Ясно дело, это ж лев.

Sovik

Ага, ювелирная, ни один объект не пострадал.