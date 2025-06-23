Лукашенко назвал Кузбасс жемчужиной Сибири

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Кемеровскую область жемчужиной Сибири на встрече с губернатором региона Ильей Середюком в понедельник.

«Если вы думаете, что Сибирь для нас — это что-то чужое, вы ошибаетесь. Там несколько тысяч белорусов живет. Кузбасс, как жемчужина Сибири, конечно, для нас близка», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Середюк также отметил это сравнение от Лукашенко в телеграм-канале. Он написал, что «Александр Григорьевич очень тепло вспоминал свой визит в Кузбасс в 1998 году».

Лукашенко и Середюк обсудили сотрудничество Белоруссии и Кузбасса в сферах образования, культуры, туризма, торгово-экономических отношений.