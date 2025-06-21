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Испорчено легендарное граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера

Источник:
Sibnet.ru
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Граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера
Граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера
Фото: Joachim F. Thurn / CC BY-SA 3.0 de

Участники протестного движения «Новое поколение» испортили граффити на Берлинской стене, изображающее поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

Активисты нанесли на граффити красной краской надпись Stop Genocide («Остановим геноцид»), передает DPA. Представители движения уточнили, что испортили граффити в знак протеста против войны в секторе Газа.

Полиция Берлина уже задержала трех человека за вандализм. Отмечается, что размер ущерба пока невозможно оценить. Представители Фонда Берлинской стены пообещали восстановить граффити.

Граффити, известное под названием «Братский поцелуй» или «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», было нарисовано российским и немецким художником Дмитрием Врубелем. Оно является популярным у туристов объектом.

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