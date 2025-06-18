НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Физики создали свет из ничего

Источник:
Sibnet.ru
676 0

Международная группа ученых представила самую точную симуляцию квантовых эффектов в вакууме. Исследователи показали, как «из ничего» возникает свет.

Согласно современным теориям, все элементарные частицы и наблюдаемая Вселенная — лишь проявление квантовых полей. Все частицы фактически являются виртуальными, это «волны» в квантовых полях, говорится в статье физиков, опубликованной Communications Physics.

Например, электрон — это возбуждение электронного поля, а фотон — колебание электромагнитного поля. Вакуум постоянно порождает электронно-позитронные пары, которые очень быстро возникают и исчезают.

Физики воспроизвели на симуляторе процесс Vacuum four-wave mixing (FWM) — он наблюдается при взаимодействии четырех электромагнитных волн на квантовом уровне. Для такого явления необходимо столкновение трех сверхмощных лазерных лучей.

В результате поляризация вакуума и рассеивание частиц приводили к возникновению четвертого луча, который обладал абсолютно другими характеристиками. При этом соблюдались законы сохранения энергии и импульса.

Отмечается, что представленная модель может послужить образцом натурного эксперимента, который требует соблюдение множества сверхточных параметров. Главное препятствие заключается в отсутствии лазеров необходимой мощности, которая оценивается в сотни петаватт.

Еще по теме
Легендарный вождь гуннов Аттила оказался сибиряком
Летающие над водой корабли заметили на Балтике. ФОТО
Загадочные сигналы из космоса записали в Антарктиде
Остатки флоры и фауны юрского периода впервые нашли под Новокузнецком
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара
Иран нанес ответный удар по Израилю
Путин осудил действия Израиля
Депутат обозначил размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Обсуждение (0)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

истерика.иллюзии полностью затмили разум этих несчастных.хотя разума там не было изначально одна только...

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

pepelmetal

Так нилох попрошайка уже достал всех, ему бы о сохранении своего бренного тела переживать, а не разгуливать!

se 34

Неважно свадьба, это или похороны есть человек который не пропускает ни одно событие и везде просит деньги,...