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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva Travel обзавелась новым дизайном и двигателем

Источник:
Sibnet.ru
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Обновленный внедорожник Lada Niva Travel, презентация которого состоялась на Петербургском международном экономическом форуме — 2025, получил более мощный двигатель, заметно преобразился внешний вид автомобиля, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Новые бампер и решетка радиатора придают Niva Travel более агрессивный и стильный облик и повышают эффективность охлаждения двигателя. Решетка получила направляющие воздушных потоков и увеличенное проходное сечение, что особенно важно при эксплуатации в тяжёлых внедорожных условиях.

Передняя часть автомобиля теперь оснащена полностью светодиодной оптикой, которая обеспечивает лучшую освещенность дороги и современный внешний вид.

Сердцем новинки стал совершенно новый 1,8-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Для двигателя создана оригинальная система впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи, а всего появилось более 50 модернизированных элементов.

По сравнению с предыдущей версией, мощность выросла на семь лошадиных сил, увеличен максимальный крутящий момент, что улучшает тяговые характеристики на асфальте и бездорожье. Новый двигатель стал экономичнее: удельный расход топлива снизился на 3–30% в зависимости от режима движения.

Под новый двигатель была адаптирована трансмиссия, что повысило ее надежность. В подвеске появился новый стабилизатор поперечной устойчивости, улучшивший управляемость и плавность хода. Вентилируемые тормозные диски и нерегулируемые подшипники в передних ступицах повысили безопасность автомобиля и долговечность ходовой части.

Серийное производство новой Lada Niva Travel начнется в четвертом квартале 2025 года.

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