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Капот двигателя оторвался у самолета SSJ-100. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Superjet 100 авиакомпании «Азимут» без капота двигателя
Фото: © Росавиация

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Азимут» потерял капот правого двигателя после взлета из аэропорта Внуково, инцидент расследуется, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

ЧП произошло утром в воскресенье, 15 июня, при выполнении рейса в Батуми. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет, предварительно выработав топливо, совершил благополучную посадку во Внуково, зарулил на стоянку самостоятельно. На борту находился 91 человек: пять членов экипажа и 86 пассажиров. Рейс был выполнен на резервном самолете.

Воздушное судно отстранено от полетов до выяснения обстоятельств произошедшего и устранения неисправности. Расследуются причины события.

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ЧП #Происшествия #Авиа
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