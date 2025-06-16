Minecraft получит масштабное обновление графики

Студия Mojang выпустит крупнейшее графическое обновление Minecraft за всю историю игры. Патч под названием Vibrant Visuals выйдет 17 июня

Vibrant Visuals станет частью обновления Minecraft Chase the Skies. Патч принесет с собой переработанную систему освещения, улучшенные тени, туман и другие графические эффекты, призванные значительно повысить общее визуальное качество игры.

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Chase the Skies также добавит в игру новых мобов и механики, включая Happy Ghast — летающее существо, на котором игроки смогут перемещаться по воздуху, открывая совершенно новые горизонты для исследования.

Разработчики подчеркнули, что новая визуальная система будет представлена в качестве опции — при необходимости игроки, у которых слабые компьютеры, смогут отключить визуальные улучшения или настроить их под себя.