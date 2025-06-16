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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Minecraft получит масштабное обновление графики

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Mojang выпустит крупнейшее графическое обновление Minecraft за всю историю игры. Патч под названием Vibrant Visuals выйдет 17 июня

Vibrant Visuals станет частью обновления Minecraft Chase the Skies. Патч принесет с собой переработанную систему освещения, улучшенные тени, туман и другие графические эффекты, призванные значительно повысить общее визуальное качество игры.

Chase the Skies также добавит в игру новых мобов и механики, включая Happy Ghast — летающее существо, на котором игроки смогут перемещаться по воздуху, открывая совершенно новые горизонты для исследования.

Разработчики подчеркнули, что новая визуальная система будет представлена в качестве опции — при необходимости игроки, у которых слабые компьютеры, смогут отключить визуальные улучшения или настроить их под себя.

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