Россия установила рекорд по территориальным приобретениям

Россия за минувший май взяла под свой контроль рекордные территории в зоне конфликта на Украине.

Темпы наступления оказались выше, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года, пишет The Wall Street Journal. По итогам минувшего месяца российское Минобороны сообщило о переходе под российский контроль десятков населенных пунктов.

Так, в ДНР под контроль российской армии за прошлый месяц перешли: Новополь, Вольное Поле, Гнатовка, Шевченко Первое, Новооленовка, Котляровка, Михайловка, Миролюбовка, Ступочки и ряд других.

В Сумской области армия России заняла населенные пункты Водолаги, Локня, Владимировка, Беловоды, Константиновка. В Харьковской области под контроль России перешли Строевка и Кондрашовка.

Издание отмечает, что наиболее напряженная обстановка для ВСУ в настоящее время сложилась в районе Покровска и Константиновки в ДНР. Кроме этого российская армия быстро продвигается в Сумской области.