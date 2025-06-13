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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия установила рекорд по территориальным приобретениям

Источник:
Sibnet.ru
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Россия за минувший май взяла под свой контроль рекордные территории в зоне конфликта на Украине.

Темпы наступления оказались выше, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года, пишет The Wall Street Journal. По итогам минувшего месяца российское Минобороны сообщило о переходе под российский контроль десятков населенных пунктов.

Так, в ДНР под контроль российской армии за прошлый месяц перешли: Новополь, Вольное Поле, Гнатовка, Шевченко Первое, Новооленовка, Котляровка, Михайловка, Миролюбовка, Ступочки и ряд других.

В Сумской области армия России заняла населенные пункты Водолаги, Локня, Владимировка, Беловоды, Константиновка. В Харьковской области под контроль России перешли Строевка и Кондрашовка.

Издание отмечает, что наиболее напряженная обстановка для ВСУ в настоящее время сложилась в районе Покровска и Константиновки в ДНР. Кроме этого российская армия быстро продвигается в Сумской области.

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Топ комментариев

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

rumatam

пусть вывозят земляков, нам они не нужны вообще.......

pepelmetal

Под кремлём место Лениным занято

velam

Вам бы только ложиться под кого-то.