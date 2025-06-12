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Кремль прокомментировал идею заблокировать Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Введение ограничений в отношении мессенджера Telegram в России не планируется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — сказал Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву, комментируя появившиеся в СМИ слухи о возможной блокировке мессенджера.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире «Соловьев Live» заявил, что «рано или поздно» все россияне принудительно или добровольно перейдут на отечественную платформу Max от VK.

Госдума 10 июня во втором и третьем чтениях приняла закон о создании национального мессенджера. Проект будет развиваться на базе платформы Max от VK и объединит функционал отечественных цифровых сервисов.

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Топ комментариев

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

rumatam

пусть вывозят земляков, нам они не нужны вообще.......

pepelmetal

Под кремлём место Лениным занято

velam

Вам бы только ложиться под кого-то.