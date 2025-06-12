Индийский Boeing с пассажирами упал на общежитие: что известно

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India разбился через несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Летевший в Лондон рейсом AI171 авиалайнер рухнул прямо в жилом квартале на общежитие медиков.

Авиакатастрофа в Индии — первое крушение Boeing 787 Dreamliner в истории. Этот самолет начал поставляться заказчикам в 2011 году.

Что произошло

Крушение Boeing 787 произошло через шесть-семь минут после взлета из аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя. Из опубликованных очевидцами кадров катастрофы следует, что самолет внезапно начал терять высоту и врезался в крыши зданий в жилом квартале Ахмедабада.

Согласно данным Air India, лайнер вылетел из аэропорта в 13.17 по местному времени, успел набрать высоту в 200 метров, после чего экипаж подал сигнал бедствия Mayday и больше не реагировал на сообщения.

После потери высоты Boeing 787 примерно в 13.38 рухнул на крышу местного общежития медицинского колледжа и почти полностью разрушился. Из-за полных баков, заправленных топливом, вспыхнул сильный пожар.

Рейсом AI171 летели 242 человека, из них десять — члены экипажа и два пилота, остальные были пассажирами. Среди них не было россиян — только граждане Индии, Великобритании, Канады и Португалии.

По предварительным данным, выжил единственный пассажир Boeing 787, сидевший на месте 11А. Спасатели нашли его среди обломков и доставили в больницу. Все остальные находившиеся на борту погибли.

Первые версии

Самолетом управлял опытный экипаж — капитан разбившегося Boeing 787-8 Dreamliner налетал более 8 тысяч часов, второй пилот — порядка 1 тысячи часов. Потерпевший катастрофу самолет — практически новый, он был выпущен в 2013 году. Погода была благоприятной.

Согласно видео, самолет снижался без крена и черного дыма, при этом у него не были убраны шасси. По одной из версий, катастрофу вызвала ошибка экипажа, который сразу после взлета вместо шасси убрал закрылки.

На низкой скорости это привело к резкому уменьшению подъемной силы, Boeing начал терять высоту. На момент ошибочных действий лайнер успел набрать всего 190 метров, что оставляло пилотам менее минуты на реагирование.

Еще одна версия — множественное столкновение с птицами практически сразу после отрыва от взлетной полосы, в результате чего один или оба двигателя потеряли мощность. Утрата тяги привела к тому, что самолет не смог набрать нужную для подъема скорость.

Что происходит сейчас

На месте катастрофы продолжается спасательная операция. Полиция обнаружила на месте падения 204 тела, непосредственно из общежития, на которое рухнул самолет, извлекли тела не менее 30 погибших.

Более 40 раненых доставлены в больницы — эти люди пострадали на земле в результате крушения. Скорее всего, число жертв и пострадавших будет расти, так как спасатели еще ведут разбор обломков Boeing 787.

Международный аэропорт имени Сардара Валлабхаи Пателя в Ахмедабаде после авиакатастрофы приостановил работу на несколько часов. В настоящее время он возобновил отправку и прием рейсов.

Расследование причин катастрофы рейса AI171 будет вести Государственный авиационный комитет Индии при участии авиакомпании Air India. Для оценки причин крушения уже сформирована техническая группа.