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МИД Узбекистана обеспокоился проверками мигрантов в России

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность обысками и якобы ненадлежащим обращением с выходцами из Узбекистана в России, заявил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов.

Заявления прозвучали на встрече с российской стороной, прошедшей в МИД Узбекистана. Посольство Узбекистана в Москве направило ноту с просьбой о разъяснениях в МИД России.

«Мы с обеспокоенностью отметили сообщения о несанкционированных обысках, неуважении и грубом обращении с гражданами Узбекистана в некоторых случаях на территории Российской Федерации», — написал Бурханов в своем телеграм-канале.

По его словам, МИД Узбекистана обратил внимание на то, что «подобные ситуации никак не совместимы с дружественными отношениями между нашими странами, и что необходимы конкретные меры по их предотвращению».

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Политика #Мир
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