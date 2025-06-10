Подсчитаны оставшиеся у ВСУ танки Abrams

Вооруженные силы Украины потеряли 87% своих основных боевых танков M1A1 Abrams, подсчитали аналитики западного издания Military Watch Magazine.

Из 31 танков Abrams, поставленных Соединенными Штатами в конце 2023 года, 27 боевых машин были захвачены или уничтожены. Таким образом, в строю осталось только четыре американских танка.

ВСУ начали использовать Abrams для фронтовых операций в феврале 2024 года. В конце августа 2024 года потери оценивались примерно в две трети парка — на тот момент было уничтожено около 20 танков.

Издание отмечает, что с учетом захваченных российскими бойцами исправных машин, есть значительная вероятность того, что теперь у России больше работоспособных танков Abrams, чем у украинской армии.