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Как можно и нельзя чистить солнцезащитные очки

Источник:
Sibnet.ru
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Солнцезащитные очки
Фото: © Sibnet.ru
Хорошие солнцезащитные очки имеют поляризационное покрытие, защищающее глаза от ультрафиолетового излучения. Эксперты британской организации Which рассказали, как при чистке не повредить это покрытие.

Как нельзя мыть очки

Жидкостями для посуды, которые мы обычно применяем для всего, чистить солнцезащитные очки нельзя. Они содержат поверхностно-активное вещества (ПАВ), которые могут разрушить поляризационное покрытие. Это относится и к средствам для стекол и зеркал: в них могут встречаться агрессивные для очков химические соединения.

Сухие и влажные салфетки подойдут не все. Ворсистые лучше не использовать. Волокна притягивают грязь и пыль: есть риск оставить незаметные повреждения на покрытии. 

Бессмысленно мыть очки под проточной водой. Вода не устранит отпечатки пальцев и кожный жир. Можно прополоскать очки, только если требуется очистить их от пыли или песка. Но важно не использовать горячую воду — высокая температура тоже может испортить покрытие на очках.

Даже если солнцезащитные очки слишком загрязнились, например, грязь залипла у оправы, нельзя использовать никакие щетки и другие предметы, которые могут повредить поляризационное покрытие. 

Как нужно чистить очки

Что касается мыла, то все зависит от состава. Мыло без ПАВов может быть безопасным. Но здесь нужно быть аккуратным. Следует предварительно вспенить мыло на ладонях, потом нанести пену на линзы и затем смыть ее теплой водой, посоветовали эксперты. 

Лучший выбор — специальное средство для чистки очков. Жидкость не содержит спирта и других агрессивных соединений и деликатно очистит поверхность. 

Из салфеток для чистки очков подойдут не ворсистые (лучше из нетканого материала), не содержащие спирта. И даже такие салфетки нужно время от времени менять, чтобы накопившиеся в ней частицы не царапали линзы.

Предварительно нужно смахнуть видимые частицы грязи, затем нанести средство и аккуратно протереть линзы.

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Топ комментариев

GammiPluh

️«Нельзя иметь мнение без знания»Когда человек высказывает мнение не имея познаний по теме, то это эмоционально-чувственное...

mosquito__2010

вор должен сидеть в тюрьме а они европой управляют. ок.

Game Rock

Что-бы получать в России пенсию до нее еще нужно дожить.

kaisik

Под запретом снимать может ты видео фиксацию сделаешь?