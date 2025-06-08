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СМИ узнали о намеренном вранье Пентагона об НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit
Фото: K5okc / CC BY 3.0

Минобороны США намеренно распространяло слухи о неопознанных летательных объектах (НЛО), чтобы отвлечь внимание от создания в «Зоне 51» самолетов-«невидимок», рассказали источники газете The Wall Street Journal.

В 1980-е годы на авиабазе в штате Невада, получившей название «Зона 51», отрабатывались стелс-технологии для создания самолетов-«невидимок». И как-то в бар неподалеку заглянул полковник с авиабазы. Он «по секрету» передал владельцу бара фотографии летающих тарелок, которые тут же попали в местную прессу.

С этого началась истерия вокруг «Зоны 51» и НЛО, которые якобы там находятся. Накануне стало достоверно известно, что эта была операция прикрытия. Пентагон намеренно распространял слухи об НЛО, чтобы отвлечь внимание от самолетов-«невидимок».

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Фото, предоставленные загадочным полковником, оказались банальной подделкой. Военное руководство посчитало, что если местные жители увидят испытательный полет, то лучше бы они подумали, что это НЛО.

«Зона 51» в массовой культуре стал символом скрываемой властями США информации, связанной с неопознанными летающими объектами.

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