Илон Маск подрался в Белом доме с министром финансов США

Миллиардер Илон Маск, появившийся на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом, подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Перепалка началась с того, что Бессент напомнил Маску о невыполненном обещании сократить бюджетные расходы США на 1 триллион долларов. Это случилось после того, как участники конфликта вышли из кабинета президента США.

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«Маск, как регбист, ударил Бессента плечом в грудную клетку, и Бессент ударил его в ответ», — рассказал один из источников. После чего их разняли.

Трамп, узнав о драке заявил, что «это уже перебор».

Маск, ушедший с поста главы департамента эффективности правительства DOGE, пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом с синяком. Он объяснил его появление тем, что дурачился с сыном.