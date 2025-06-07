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Путин одобрил новые штрафы за продажу детям энергетиков

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит административную ответственность за продажу несовершеннолетнему безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. За нарушение предусмотрены штрафы.

Для граждан они составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, следует из документа. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

1 марта 2025 года вступил в силу закон о запрете продавать несовершеннолетним тонизирующие безалкогольные напитки, в том числе энергетические. Если у продавцов появляются сомнения относительно совершеннолетия покупателя, у них есть право потребовать у него документы.

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