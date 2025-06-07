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Система быстрого поиска угнанных авто заработает в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Новая система быстрого поиска угнанных автомобилей заработает в Новосибирске с 16 июня, сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

«Проект стал возможен благодаря цифровизации городской инфраструктуры и общей задаче — сделать Новосибирск комфортным и безопасным для всех», — уточнил градоначальник.

Теперь после обращения владельца в полицию с заявлением об угоне информация о пропавшем автомобиле будет незамедлительно передаваться в Региональный центр оперативного управления МВД.

После этого информацию о розыске будет оперативно размещаться на 150 цифровых экранах по всему Новосибирску и транслировать в течение двух часов. В результате повысится вероятность быстрого нахождения угнанного авто.

В Новосибирске по итогам 2024 года зафиксировали 172 случая угона авто, что на 6,2% больше по сравнению с предыдущим годом. В числе лидеров по числу краж вошли Ленинский, Кировский и Октябрьский районы.

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