Система быстрого поиска угнанных авто заработает в Новосибирске

Новая система быстрого поиска угнанных автомобилей заработает в Новосибирске с 16 июня, сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

«Проект стал возможен благодаря цифровизации городской инфраструктуры и общей задаче — сделать Новосибирск комфортным и безопасным для всех», — уточнил градоначальник.

Теперь после обращения владельца в полицию с заявлением об угоне информация о пропавшем автомобиле будет незамедлительно передаваться в Региональный центр оперативного управления МВД.

После этого информацию о розыске будет оперативно размещаться на 150 цифровых экранах по всему Новосибирску и транслировать в течение двух часов. В результате повысится вероятность быстрого нахождения угнанного авто.

В Новосибирске по итогам 2024 года зафиксировали 172 случая угона авто, что на 6,2% больше по сравнению с предыдущим годом. В числе лидеров по числу краж вошли Ленинский, Кировский и Октябрьский районы.