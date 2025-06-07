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Трамп «разрешил» России бить по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Украина своими действиями дала России основания для ответного массированного удара, заявил президент США Дональд Трамп журналистам, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям», — сказал американский лидер, который также негативно оценил недавние атаки Киева, в ходе которых были поражены российские аэродромы со стратегической авиацией.

Киев 1 июня при помощи FPV-дронов атаковал аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Минобороны России 6 июня сообщило об ответном массированном ударе по Украине.

Президент США выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный. Ранее Трамп в разговоре с Путиным сказал, что не знал о планах Киева атаковать российские аэродромы.

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