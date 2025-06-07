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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Atomic Heart 2 показали на Summer Game Fest

Источник:
Sibnet.ru
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Российская студия Mundfish официально представила продолжение шутера Atomic Heart — вторая часть уже находится в разработке и будет базироваться на движке Unreal Engine 5.

Анонс Atomic Heart 2 состоялся в ходе мероприятия Summer Game Fest 2025. Студия показала трейлер будущей игры, в котором геймеры увидели хорошо знакомых героев из первой части, включая основного протагониста.

Разработчики предложат игрокам погружение в альтернативную реальность с элементами ретрофутуризма, а также углубленную RPG-систему и открытый мир с большим количеством активностей.

Подробности о сюжете и геймплейных нововведениях пока не раскрываются. Даты релиза у российского экшена еще нет, однако в Steam уже появилась страница Atomic Heart 2 со скриншотами.

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