Музей в Амстердаме выставил 200‑летний презерватив

Презерватив с нарисованной на нем эротической картинкой, которому около 200 лет, показали в Государственном музее Амстердама.

Артефакт был изготовлен около 1830 года предположительно из аппендикса овцы. Средство контрацепции хранилось в одном из элитных борделей Франции в качестве «роскошного сувенира», а 20-сантиметровая длина должна была служить рекламой и привлекать клиентов, рассказала куратор выставки Джойс Зелен The Guardian.

Объект обследовали при помощи ультрафиолетового света и определили, что по назначению его не использовали.

На картинке на презервативе монахиня сидит с задранным подолом и раздвинутыми ногами и показывает пальцем на троих священников, которые стоят перед ней с задранными рясами. Подпись к картинке на французском гласит: «Voil mon choix» — «Вот мой выбор».

Музейные эксперты считают, что картинка одновременно высмеивает целибат и пародирует греческий миф о суде Париса, когда он выбирал самую прекрасную из трех богинь.

Презерватив «воплощает светлые и темные стороны сексуального здоровья в эпоху, когда чувственные утехи сопровождал страх перед нежеланной беременностью и болезнями, передаваемыми половым путем — особенно сифилисом», говорится в пояснении музея к новому экспонату.