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Музей в Амстердаме выставил 200‑летний презерватив

Источник:
Sibnet.ru
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200-летний презерватив в Государственном музее Амстердама
Фото: © Rijksmuseum

Презерватив с нарисованной на нем эротической картинкой, которому около 200 лет, показали в Государственном музее Амстердама.

Артефакт был изготовлен около 1830 года предположительно из аппендикса овцы. Средство контрацепции хранилось в одном из элитных борделей Франции в качестве «роскошного сувенира», а 20-сантиметровая длина должна была служить рекламой и привлекать клиентов, рассказала куратор выставки Джойс Зелен The Guardian.

Объект обследовали при помощи ультрафиолетового света и определили, что по назначению его не использовали.

На картинке на презервативе монахиня сидит с задранным подолом и раздвинутыми ногами и показывает пальцем на троих священников, которые стоят перед ней с задранными рясами. Подпись к картинке на французском гласит: «Voil mon choix» — «Вот мой выбор».

Музейные эксперты считают, что картинка одновременно высмеивает целибат и пародирует греческий миф о суде Париса, когда он выбирал самую прекрасную из трех богинь.

Презерватив «воплощает светлые и темные стороны сексуального здоровья в эпоху, когда чувственные утехи сопровождал страх перед нежеланной беременностью и болезнями, передаваемыми половым путем — особенно сифилисом», говорится в пояснении музея к новому экспонату.

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Жизнь #История #Искусство
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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

se 34

А других вариантов не приходит в голову.Понятно он озвучил цену в рублях для нашего удобства.