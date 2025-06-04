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И 40 градусов будет: синоптики описали лето в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Солнце, жара, лето, погода
Фото: © Sibnet.ru
Лето в Западной Сибири началось не только по календарю — регионы с 1 июня переживают тропический зной. Синоптики рассказали, чего ждать сибирякам от погоды в июне, июле и августе 2025 года.

Сейчас, по данным Западно-Сибирского УГМС, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 5-7 градусов. И аномально жаркая погода с температурами плюс 30 градусов и выше точно сохранится до 7 июня. 

Причиной жары стал тропосферный гребень тепла, который блокирует смещение холодных атмосферных фронтов на юго-восток Западной Сибири.

Есть вероятность, что в начале второй декады июня будет понижение температуры — до 6-11 градусов в ночные часы и 17-20 градусов в дневные, сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Анна Лапчик.

В целом в июне температура прогнозируется около нормы — это среднесуточные 16-19 градусов.

Десять правил, как выжить в аномальную жару

Что в июле и августе

«Несмотря на то, что знания человечества о погоде, ее изменчивости, физических процессах, происходящих в атмосфере, значительные, развитие вычислительной техники позволяет достаточно точно прогнозировать погоду от одного до 10 дней. Прогнозы на месяц, сезон — трудноразрешимая задача для синоптиков», — напомнила Лапчик.

Предварительно, в июле Алтайский край, Алтай и западная часть Новосибирской области приблизятся к климатической норме, это порядка 19-22 градусов. Температура ниже нормы на один градус прогнозируется в восточной части Новосибирской области, по северу Кемеровской и на востоке Томской областей.

#Наука
Виды облаков. ФОТО

Осадки больше нормы в июле возможны в Республике Алтай и по северо-восточной части Томской области, на остальной территории Западной Сибири — не больше климатической нормы. 

Существует вероятность, что будет дефицит осадков на западе Новосибирской области и Алтайского края.

В августе, по предварительным данным синоптиков, температура воздуха будет около и выше нормы на 1-2 градуса, которая составляет 17-20 градусов, количество осадков в пределах нормы.

«Безусловно, летом будут температуры 30-35, возможно, 40 градусов, но такие температуры мы отмечаем каждое лето. <…> Будут такие периоды, но, как продолжительно, их спрогнозировать можно заблаговременно за 10-15 дней», — отметила Лапчик.

Рекордный год?

Один год из следующих пяти, с вероятностью 87%, по прогнозу Всемирной метеорологической организации, станет самым теплым в мире и побьет рекорд 2024 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня».

Возможно, этим рекордным будет 2025 год. В России первые пять месяцев этого года уже стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

«Суть заключается в том, что нынешняя зима (стала) рекордно теплой, и нынешняя весна тоже была рекордно теплой», — подчеркнул Вильфанд.

Но аномально теплое начал года не означает, что и лето обязательно будет теплее обычного. По словам Лапчик, «сценарий на летний период при отмечающейся аномалии с января по апрель все-таки может быть различным». 

«Если мы посмотрим 1993 год, все три месяца были умеренно теплыми. В 1995 и 2000 годах из трех летних месяцев только два были теплые. Один месяц был несколько ниже нормы. В 2015 и 2020 годах температура воздуха превышала норму лишь только в одном месяце. Поэтому, если было тепло первые четыре месяца, то и все лето будет теплое, такой прямой зависимости у погоды нет», — прокомментировала синоптик.

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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

se 34

А других вариантов не приходит в голову.Понятно он озвучил цену в рублях для нашего удобства.