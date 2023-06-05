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Десять правил: как выжить в аномальную жару

Источник:
Sibnet.ru
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Жаркая погода
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Аномальная жара накрыла Урал и Сибирь. Для многих людей это суровое испытание и серьезная угроза для здоровья. Как выжить, когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов?

Главная опасность жары — перегрев организма. Высокая температура и палящее солнце могут привести к тепловому удару. Солнечные лучи грозят еще и ожогами. Особенно страшна такая погода для людей со слабой сердечно-сосудистой системой: в жаркую пору резко увеличивается количество сердечных приступов и инфарктов. 

Есть десять простых правил, как избежать негативных последствий летнего пекла.

1. Как можно меньше находиться под открытым солнцем. Скорее прятаться в тень. Не забывать про головной убор. Не стесняться пользоваться зонтиком.

2. Правильно подбирать одежду. Она должна быть из натуральных, легких или высокотехнологичных спортивных материалов. Желательны светлые тона, темные — сильнее нагреваются.

3. Сильно не оголяться. Открытые части тела (спина, плечи) могут быстро и незаметно «обгореть» на солнце.

4. Не загорать в самое пекло. С 11 до 17 часов в жару запросто получить ожог. Особенно опасен полуденный зной. Для загара нужно выбирать утренние или вечерние часы.

5. Избегать общественного транспорта и замкнутых некондиционируемых помещений. Высокая температура и духота в них могут легко спровоцировать тепловой удар.

Пляж Звезда
Злоупотребление палящим солнцем на пляже может привести к серьезным ожогам
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

6. Протирать лицо и открытые части тела (уши, шею, руки, ладони). Процедура удалит пот и приятно охладит тело. Подойдут влажные салфетки или смоченный водой платок. 

7. Много пить. В жару с потом выходит очень много жидкости. Эффективней всего вода, но не ледяная: она не усваивается организмом. Прекрасно утолит жажду зеленый чай без сахара. Сладкая газировка — не вариант.

8. Избегать алкоголя. Он обезвоживает и даже холодное пиво не утоляет жажду. Горячительное повышает давление и увеличивают нагрузку на сердце, что на фоне жары грозит печальными последствиями.

9. Избегать тяжелых физических нагрузок. Организм в жару работает с перегрузкой. Особенно это касается дачников и любителей спорта. Уход за огородом и спортивные занятия лучше перенести на утренние и вечерние часы.

10. Правильно питаться. В жаркую погоду еда должна быть легкой: овощи, фрукты, рыба, курица, холодные супы и окрошки. Поменьше жирной, жареной копченой и сладкой пищи. Шашлык — в качестве исключения.

Самый важный принцип — это чувство меры. Не нужно слишком себя ограничивать в маленьких слабостях, но не следует и забывать о риске. Надо прислушаться к организму: он подскажет, как следует себя вести жарким летом.

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