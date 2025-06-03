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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский оскорбил членов российской делегации

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал членов российской делегации на переговорах в Стамбуле идиотами.

Российская сторона предложила прекратить огонь на два-три дня, чтобы собрать тела погибших. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что сейчас жарко, в связи с чем возникла опасность эпидемии.

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Президент Украины раскритиковал это предложение. «Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых», — сказал Зеленский, комментируя итоги переговоров в Стамбуле. По его словам, Киев настаивает на полном прекращении огня.

Россия готова пойти на полное прекращение огня, но только при условии остановки западной помощи Украине и прекращения мобилизации в стране. Москва полагает, что Киев может использовать перемирие для восстановления сил и перегруппировки украинской армии.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

darttol

А для жителей Сибири подборку можно, на портале Сибнет, а не для жителей Москвы!

funkit

Правильно сделал, что не пожал! Всем известно, что она этими руками делает...)

med317

3. **Международное право:** - По Женевским конвенциям, атаки на **военные объекты** (даже в тылу)...

Captain Nemo

Хохлы во всю орут что уничтожены стратегические ту 95.Правды нам не скажут.Хорошо спланировали атаки...