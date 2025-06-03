Зеленский оскорбил членов российской делегации

Президент Украины Владимир Зеленский назвал членов российской делегации на переговорах в Стамбуле идиотами.

Российская сторона предложила прекратить огонь на два-три дня, чтобы собрать тела погибших. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что сейчас жарко, в связи с чем возникла опасность эпидемии.

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Президент Украины раскритиковал это предложение. «Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых», — сказал Зеленский, комментируя итоги переговоров в Стамбуле. По его словам, Киев настаивает на полном прекращении огня.

Россия готова пойти на полное прекращение огня, но только при условии остановки западной помощи Украине и прекращения мобилизации в стране. Москва полагает, что Киев может использовать перемирие для восстановления сил и перегруппировки украинской армии.