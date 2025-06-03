Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в стамбульском дворце Чираган, на этот раз переговоры заняли чуть больше часа и прошли в закрытом формате. Стороны обменялись меморандумами о прекращении огня и договорились о самом масштабном обмене пленными.

В ходе первого раунда Москва и Киев согласовали обмен условиями, которые позволят достичь прекращения огня. Состав делегаций не изменился — российскую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров.

Что предложила Россия

Российская сторона в ходе встречи в Стамбуле передала Украине свой вариант меморандума по урегулированию конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что документ не является ультиматумом.

«Это как раз совсем не ультиматум. Это предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира. Или, по меньшей мере, прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира», — сказал Мединский.

Меморандум содержит два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с занятых Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С момента его начала будет установлен 30-дневный режим прекращения огня.

Второй содержит пункты о запрете передислокации украинские войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран, объявлении даты выборов президента Украины.

Также в меморандуме перечислены основные параметры окончательного урегулирования. В частности, в них входит:

— международное признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, а также Крыма в составе РФ;

— нейтралитет Украины, а также запрет на любую военную деятельность третьих стран на ее территории;

— безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ;

— снятие экономических санкций против России;

— взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;

— обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ (Московского патриархата), запрет героизации нацизма;

— поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит.

Что предложила Украина

Украинский меморандум был опубликован еще до начала переговоров. Переданный российской стороне документ включает «полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море» на 30 дней и мониторинг режима «под руководством США».

Также Киев предложил российской стороне обменяться пленными по формуле «всех на всех» и потребовал вернуть украинских детей, якобы вывезенных на территорию, контролируемую Россией.

В меморандуме прописан отказ Киева от сохранения нейтралитета, он допускает возможность присоединения к Евросоюзу и вступления в НАТО, также отвергается ограничение на размещение иностранных войск на Украине и численность ВСУ.

Украинская делегация в Стамбуле Фото: © пресс-служба МИД Турции

Обсуждать территориальный вопрос Украина предлагает только после полноценного прекращение огня, как отправной точкой для переговоров в документе указывается линия соприкосновения.

Киев согласен на поэтапное и частичное снятие санкций с России с возможностью их возобновления, однако настаивает на использование активов РФ для восстановления Украины или продление их заморозки «до выплаты репараций».

Кром этого, в меморандуме прописано проведение личной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые должны будут согласовать «ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования».

О чем смогли договориться

Глава российской делегации Владимир Мединский после встречи рассказал журналистам, что стороны договорились о ряде практических шагов. Так, Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.

Также делегации договорились о самом крупномасштабном обмене пленными. Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле «всех на всех». По этой формуле обменены также будут и молодые солдаты в возрасте до 25 лет.

Украина передала список из 339 детей для возврата, при этом Мединский отверг формулировку «похищенные», назвав их «спасенными из зоны боевых действий». Он также подчеркнул, что воссоединение детей с их семьями — «дело чести» для России.

Еще одна российская инициатива не нашла понимания у представителей Киева — Москва предложила установить временное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы эвакуировать тела погибших.

Что дальше

Украина в ходе второго раунда переговоров с Россией предложила провести новую встречу в Стамбуле с 20 по 30 июня, сообщил глава украинской делегации на переговорах министр обороны Рустем Умеров.

После двух раундов переговоры продолжают носить «рамочный» характер — прогресса удалось достичь только по гуманитарным мерам, тогда как горизонты политического урегулирования пока не просматриваются. Третий раунд в этой ситуации практически неизбежен.